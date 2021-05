Informazione: Jourova, elezioni influenzate dalla disinformazione delle false notizie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio dire che il web sia un pericolo per i cittadini, nonostante i fattori di pericolo, vedo un grande potenziale per la società e come abbiamo visto con la pandemia la tecnologia ci aiuta ad andare avanti ma non possiamo solo guardare passivamente lo sviluppo di fattori negativi come l'amplificazione della disinformazione attraverso siti e piattaforme". Ma oltre che un impegno con le piattaforme, è necessaria una stretta collaborazione con le società pubblicitarie. "Le fake news generano un facile traffico sempre crescente che raggiunge facilmente i lettori e quindi attirano investimenti da parte delle aziende pubblicitarie, questo vuol dire che le aziende devono rifiutare di pubblicizzare i prodotti su siti che diffondono falsità per tagliare i finanziamenti a produttori di fake news", ha concluso Jourova. (Res)