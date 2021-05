Energia: Iraq, governo investirà 3 miliardi di dollari in attività Basra Gas Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq investirà nei prossimi cinque anni 3 miliardi di dollari nelle attività della Basra Gas Company, compagnia responsabile della gestione del gas naturale estratto nel sud dell’Iraq. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, citato dall'agenzia di stampa irachena "Ina". Durante una conferenza stampa, la compagnia ha sottolineato di essere riuscita nel 2016 a trasformare l’importazione di gas da cucina in esportazione, affermando inoltre di fornire l’80 per cento del fabbisogno iracheno. Il piano di investimenti annunciato dal governo permetterà di aumentare la capacità di gas naturale processato giornalmente da 1.000 a 1.400 milioni di piedi cubici, e aumenterà la capacità produttiva del 40 per cento. La compagnia ha inoltre annunciato che il nuovo piano di investimenti fornirà circa 2.000 posti di lavoro, almeno nella fase di costruzione degli impianti. La Basra Gas Company è una joint venture tra il governo iracheno, che possiede la quota di maggioranza (51 per cento), e le compagnie Shell (44 per cento) e Mitsubishi (5 per cento). (Res)