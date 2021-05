Siria: due bambini uccisi da esplosione di una mina a Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha causato la morte di almeno due bambini e il ferimento di una terza persona l’esplosione di una mina avvenuta ieri a Hatla, a nord di Deir ez-Zor, nell’est della Siria. Secondo quanto riferito dal portale “Nahar Media”, la mina è detonata in un’abitazione abbandonata nella cittadina di Hatla. Secondo un recente rapporto dell’Osservatorio euro-mediterraneo per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Ginevra, il numero di vittime causate dall’esplosione di mine in Siria è aumentato in tempi recenti, nonostante il relativo calo delle tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto nel Paese, perché le mine sono posate in terreni agricoli e aree residenziali e colpiscono soprattutto civili. (Res)