Golfo: Standard and Poor’s, l’anno prossimo settore finanza islamica in crescita

- Il settore della finanza islamica si manterrà solido l’anno prossimo nei Paesi del Golfo, particolarmente in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, mentre dovrebbe registrare una crescita del 10-12 per cento a livello globale, grazie a emissioni più sostenute di sukuk (titoli di debito conformi alla shari'a, la legge islamica). Lo afferma un rapporto dell’agenzia di rating Standard and Poor’s Global. La crescita dei finanziamenti rimarrà forte in Arabia Saudita, sostenuta da mutui e prestiti a imprese. In Qatar il settore dovrebbe crescere grazie agli investimenti legati ai Mondiali di calcio, e negli Emirati Arabi Uniti l’attività dovrebbe essere potenziata dall’Expo di Dubai. L’agenzia preannuncia inoltre un potenziale aumento delle emissioni di strumenti sociali di finanza islamica e sukuk “green”: nel 2020, ad esempio, la Islamic Development Bank, con sede a Gedda, ha emesso sukuk “verdi” per 1,5 miliardi di dollari, per poi effettuare un’altra emissione da 2,5 miliardi nel 2021. (Res)