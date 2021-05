Libano-Israele: riprendono oggi i negoziati sui confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Naqoura la nuova sessione dei negoziati indiretti tra Libano e Israele sulla demarcazione dei confini marittimi, sotto la supervisione delle Nazioni Unite e con la mediazione degli Stati Uniti, rappresentati dall’ambasciatore John Desrocher. I colloqui riprendono dopo l'interruzione dello scorso novembre, quando la parte israeliana aveva denunciato “provocazioni” dal lato libanese. La riunione dovrebbe proseguire anche domani, 4 maggio. In preparazione dell’incontro di oggi, il presidente del Libano, Michel Aoun, ha incontrato ieri a Baabda, alla presenza del comandante in capo dell’esercito, generale Joseph Aoun, i membri della squadra di negoziatori libanesi, presieduta dal generale Bassam Yasin. La definizione dei confini marittimi consentirebbe di sbloccare anche il dossier delle sfruttamento delle risorse di idrocarburi offshore. (Res)