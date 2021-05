Iraq: Stato islamico attacca milizie sciite a Kirkuk, un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha causato almeno un morto e tre feriti un attacco compiuto ieri dallo Stato islamico (Is) contro una postazione delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene) presso il villaggio di Bashir, nel sud-ovest del governatorato di Kirkuk, in Iraq. Lo annuncia in un comunicato la Direzione per le comunicazioni delle Pmu. Secondo il comandante della 16ma Brigata delle Pmu, Nabil al Bashiri, un gruppo di affiliati all’Is ha attaccato unità appartenenti alla brigata presso il villaggio di Bashir. Nonostante la situazione sia tornata sotto controllo, l’attacco ha causato la morte di un miliziano, Hassan Ahmed Mohammed e il ferimento di altri tre combattenti delle Pmu. (Res)