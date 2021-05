Libano: esercito riceve 24 tonnellate di aiuti alimentari dall’Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito del Libano ha annunciato ieri di aver ricevuto 24 tonnellate di aiuti alimentari da parte del sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". Gli aiuti, giunti a bordo di due aerei, fanno parte di una donazione che dovrebbe raggiungere complessivamente le 120 tonnellate di alimenti. Il primo carico è atterrato all’aeroporto internazionale di Beirut, alla presenza dell’ambasciatore omanita in Libano e di un rappresentante del comandante in capo delle forze armate, generale Joseph Aoun. Quest’ultimo ha recentemente denunciato le difficoltà finanziarie in cui versa l’esercito del Libano, colpito da una grave crisi economica e finanziaria fin dall’estate del 2019. (Res)