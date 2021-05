Energia: liberaldemocratici tedeschi, Ucraina potrebbe fornire idrogeno all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag è convinto che l'Ucraina potrebbe diventare “parte importante” di una catena di fornitura dell'idrogeno destinata all'approvvigionamento energetico dell'Ue. “La Germania e l'Europa hanno interesse a stabilizzare politicamente l'Ucraina e sostenerla nel suo sviluppo economico”, ha dichiarato il vicecapogruppo della Fdp al parlamento federale, Michael Theurer. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, il deputato liberaldemocratico ha evidenziato che includere l'Ucraina “nella pianificazione europea dell'idrogeno è progressista in termini di politica per il clima e saggio sul piano geopolitico”. Allo stesso tempo, ha proseguita Theurer, in questo modo si potrebbe “far uscire la Germania dall'impasse” in cui l'hanno portata “le sfortunate azioni” del governo federale in relazione al Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco in fase di completamento attraverso il Mar Baltico. Come nota “Handelsblatt”, l'esecutivo di Berlino intende già sostenere l'Ucraina nella produzione dell'idrogeno con un partenariato per l'energia. Tuttavia, il progetto è ancora in una fase iniziale. A ogni modo, l'Fdp è convinta che il governo federale stia lasciando “molte potenzialità inutilizzate”. L'Ucraina dispone, infatti, di condizioni favorevoli per la generazione di elettricità da energie rinnovabili, requisito per la produzione di idrogeno verde. Inoltre, la rete del gas del Paese, che collega l'Ue alla Russia, potrebbe essere utilizzata per il trasporto dell'idrogeno. (segue) (Geb)