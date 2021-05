Energia: liberaldemocratici tedeschi, Ucraina potrebbe fornire idrogeno all'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Ucraina che dipende nettamente dalle entrate derivanti dal transito del gas russo, il trasporto dell'idrogeno potrebbe essere redditizio per Kiev. Ora, in una mozione che presenterà al Bundestag, l'Fdp afferma che “l'Ucraina potrebbe svolgere un ruolo cruciale nei gas puliti e trarre vantaggio dalla sua posizione geografica". Il Paese ha il potenziale per produrre dal gas naturale idrogeno verde e blu per l'Europa e per immagazzinare le emissioni di CO2 catturate. “Il problema” è che l'Ucraina è da anni indebolita da una politica di destabilizzazione attiva da parte della Russia. Pertanto, la Germania e l'Ue devono avere “un interesse attivo in un'Ucraina democratica, politicamente stabile ed economicamente prospera”. (segue) (Geb)