Energia: liberaldemocratici tedeschi, Ucraina potrebbe fornire idrogeno all'Ue (3)

- Intanto, dichiarano i liberaldemocratici, la questione del Nord Stream 2 “isola la Germania all'interno dell'Unione europea, rende difficile rilanciare la cooperazione transatlantica in materia di politica energetica ed estera e quindi indebolisce la nostra posizione negoziale con la Russia". La soluzione per questo “dilemma di politica estera ed energetica” è nell'ulteriore integrazione dell'Ucraina nel mercato energetico europeo. "Il governo federale dovrebbe quindi sostenere la creazione di un'Unione europea dell'idrogeno che promuova il rapido sviluppo del mercato di questa futura industria senza paraocchi ideologici e includa l'Ucraina e altri partner dell'Europa centrale e orientale”. L'ex repubblica sovietica deve essere sostenuta nello sviluppo di un'economia dell'idrogeno, in particolare promuovendone produzione e trasporto nel quadro dei progetti europei, attraverso la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, nonché con la formazione di specialisti e la cooperazione intergovernativa. In cambio, all'Ucraina deve essere chiesto di combattere la corruzione e di applicare elevati standard di diritto societario, soprattutto nelle imprese di proprietà statale. (Geb)