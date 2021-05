Iraq: presidente curdo Barzani invitato a visitare gli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, è stato invitato a recarsi in visita negli Emirati Arabi Uniti dal principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo riferisce l'emittente curdo-irachena "Rudaw". Il presidente curdo ha ricevuto ieri un messaggio di invito dal console generale emiratino a Erbil, Ahmed Ibrahim al Zahiri. Nel messaggio, Al Nahyan ha sottolineato inoltre il desiderio degli Emirati di consolidare le relazioni con il Kurdistan in tutti i settori, auspicio espresso anche dallo stesso Barzani. La notizia giunge a circa un mese dalla visita effettuata negli Emirati dal primo ministro del governo federale, Mustafa al Kadhimi, in occasione della quale il Paese del Golfo ha annunciato investimenti per 3 miliardi di dollari in Iraq. (Res)