Sardegna: piano potenziamento centri per l'impiego, assessore Zedda incontra ministro Orlando

- Lo stato di attuazione dei Piani di potenziamento dei centri per l'impiego presentati dalla Regione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati al centro dell'incontro in videoconferenza fra il ministro Andrea Orlando e l'assessore regionale del lavoro Alessandra Zedda. "Il Piano - spiega Zedda - costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per il rafforzamento dei centri per l'impiego. In particolare il documento inviato dalla Regione punta sulla trasformazione digitale dei servizi offerti dall'Aspal, sul rafforzamento, anche infrastrutturale dei centri e sull'assunzione di nuovo personale da destinare all'erogazione dei servizi pubblici per il lavoro". Il ministro ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto in Sardegna sia in tema di assunzioni di nuovo personale da destinare ai Centri ma anche per la chiarezza del programma attuato dall'assessorato regionale attraverso l'Aspal. "Il ministro Orlando - afferma Zedda - ha riconosciuto che la Sardegna si è distinta per essere una delle poche regioni ad aver già effettuato nel corso dell'anno 2020 ben 149 nuove assunzioni di personale destinato ai centri per l'impiego e per aver costruito un Piano di interventi complessivo: dalle infrastrutture, ai sistemi informativi e alla formazione". Durante l'incontro il ministro si è soffermato sul tema delle politiche del lavoro, annunciando la volontà di avviare dei tavoli regionali per promuovere percorsi di formazione all'interno delle imprese. (segue) (Rsc)