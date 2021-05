Medio Oriente: 22 liste formano Consiglio di coordinamento per ripresa processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 22 liste elettorali indipendenti palestinesi hanno annunciato la formazione di un Consiglio di coordinamento delle liste candidate alle elezioni legislative, inizialmente previste per il 22 maggio e successivamente rimandate, allo scopo di consolidare le posizioni e concordare sui prossimi passi da compiere per riavviare il processo elettorale. Secondo il candidato alle elezioni Bahaa al Din al Sikali, l’obiettivo di questo organo è lavorare per la ripresa delle elezioni legislative, che sono state rinviate sine die la scorsa settimana dal presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, e garantire al popolo palestinese il suo diritto all’elezione dei propri rappresentanti. La richiesta delle liste che compongono il Consiglio, ha proseguito Sikali, è che le elezioni si tengano “immediatamente”. (Res)