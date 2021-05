Regno Unito: governo, numero Paesi Ue in cui viaggiare potrebbe essere "a una sola cifra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha fatto sapere che il numero di destinazioni in cui sarebbe possibile viaggiare senza dover osservare un periodo di quarantena al ritorno nel Regno Unito a partire dal 17 maggio potrebbe essere "a una sola cifra". Come riporta "The Guardian", molti di questi Paesi potrebbero "non essere destinazioni turistiche". Fonti di Whitehall hanno tuttavia specificato che le indicazioni potrebbero cambiare "con relativa rapidità" durante l'estate, dato che la lista di Paesi "sicuri" sarà aggiornata ogni tre settimane, in accordo con l'evoluzione della situazione epidemiologica. Il primo ministro Boris Johnson ha fatto sapere di non voler vedere un "influsso della malattia" nel Paese una volta che i viaggi internazionali saranno nuovamente permessi, spiegando che questo è il motivo principale per cui il governo sarebbe "il più cauto possibile" in tal senso. Nella lista "verde" è probabile vi siano Portogallo, Malta e Gibilterra, il ché vuol dire che sarà possibile viaggiare con un test anti Covid negativo e non sarà necessaria quarantena né all'arrivo né al ritorno. (Rel)