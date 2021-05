Libano: premier uscente Diab incontra Aoun, focus su situazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha incontrato ieri pomeriggio nel palazzo presidenziale di Baabda il primo ministro uscente del Paese, Hassan Diab. Lo riferisce il quotidiano libanese "Al Joumhouria". In occasione dell’incontro, il primo ministro dimissionario e il capo dello Stato hanno affrontato principalmente la questione delle tessere di razionamento, che il governo si appresta a introdurre in previsione di un taglio ai sussidi sui beni di prima necessità. Il governo uscente del Libano, che versa da mesi in una grave crisi economica e finanziaria, è orientato da tempo a ridurre o eliminare le sovvenzioni in vigore da mesi per l’acquisto di beni di prima necessità, per non esaurire le riserve della Banca centrale libanese. Il premier Diab ha tuttavia annunciato di non essere disposto a operare tali tagli prima di aver fornito un’alternativa alla popolazione, tramite l’introduzione di tessere annonarie o di razionamento. La bozza finale sull'introduzione della tessera annonaria prevede l'erogazione di 137 dollari al mese per 750 mila famiglie bisognose. La novità riguarda la valuta con cui sarà erogata la tessera. Il sussidio, infatti, sarà finanziato in dollari dalle riserve obbligatorie della Banca centrale. (Res)