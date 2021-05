Regno Unito: Covid, ieri solo un decesso al giorno e 50 milioni di vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha registrato solo un decesso dovuto al Covid-19 nella giornata di ieri, raggiungendo il traguardo simbolico dei 50 milioni di persone vaccinate con almeno la prima dose di uno dei preparati disponibili. Il dato rappresenta il più basso da prima dell'inizio della prima chiusura imposta a marzo del 2020, mentre il numero di casi giornalieri si è ridotto a numeri comparabili a quelli dello scorso settembre. I dati sembrano pertanto confermare che il Regno Unito sia perfettamente allineato con la propria tabella di marcia per l'allentamento delle misure, tabella che prevede la ripresa dei viaggi internazionali il 17 maggio e l'allentamento completo delle misure il 21 giugno. Il numero di casi settimanali la scorsa settimana è calato dell'8 per cento rispetto al numero della settimana precedente, mentre il numero di decessi è calato del 35 per cento. Al momento sono circa 34,5 milioni coloro che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino anti Covid, mentre sono 15,5 milioni coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose. (Rel)