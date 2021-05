Siria: media, delegazione saudita a Damasco per discutere riapertura ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell’Arabia Saudita, guidata dal capo dell’intelligence di Riad, generale Khaled al Humaidan, si sarebbe recata ieri in visita a Damasco per incontrare il presidente siriano Bashar al Assad e discutere di un’eventuale riapertura dell’ambasciata saudita in Siria. Lo riferisce il portale informativo panarabo con sede a Londra “Rai al Youm”, citando “fonti diplomatiche di alto livello”. La riapertura dell’ambasciata a Damasco rappresenterebbe il primo passo in vista di una ripresa delle relazioni a tutti i livelli tra i due Paesi. La delegazione saudita avrebbe comunicato ad Assad che Riad accoglie con favore la prospettiva di un rientro di Damasco nella Lega araba, secondo le fonti del portale, oltre a un’eventuale presenza siriana al prossimo summit del consesso degli Stati arabi. (segue) (Res)