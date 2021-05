Russia: Ong Golos, dipendenti pubblici costretti a registrarsi alle primarie del partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti del settore pubblico nelle regioni della Federazione Russa vengono sistematicamente costretti a partecipare alle primarie del partito di governo Russia Unita. Lo riferiscono gli osservatori indipendenti dell'organizzazione per i diritti umani Golos, che citano come esempio alcuni casi registrati nella regione di Krasnodar, dove i dipendenti locali del settore istruzione hanno ricevuto messaggi in cui sono stati inviati dagli ispettorati a dare conferma della registrazione alle primarie di Russia Unita. (Rum)