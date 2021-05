Marocco: domani Ghali comparirà davanti ai giudici spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Polisario, Brahim Ghali, attualmente ricoverato in un ospedale di Logrono, in Spagna, è stato invitato a comparire davanti ai giudici domani, 5 maggio, per un caso di rapimento e tortura. Tale citazione, che segue una denuncia presentata da Fadel Breika, è stata confermata anche da fonti giudiziarie di Madrid, citate dall'agenzia di stampa spagnol "Efe". Breika, la cui denuncia è stata accolta dai tribunali spagnoli lo scorso aprile, accusa Ghali di essere responsabile del suo rapimento nel periodo dal 18 giugno 2019 al 10 novembre dello stesso anno. "Sono stato rapito per quasi cinque mesi nelle carceri dei campi di Tindouf per il semplice motivo di aver chiesto di fare luce sul destino di Ahmed Khalid", ha affermato. Inoltre, ha detto Breika, "ho denunciato sui social l'arruolamento di bambini soldato da parte del Polisario e gli atti violenti dei suoi dirigenti". Ghali, accolto dalla Spagna sotto falsa identità algerina e con documenti falsi, è oggetto di numerose denunce in Spagna, ricorda l'agenzia di stampa del Marocco "Map". (Mar)