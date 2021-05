India: Covid, 357.229 nuovi casi portano totale sopra 20 milioni, 5 milioni in 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha superato 20 milioni di casi di coronavirus, con 357.229 nuovi contagi segnalati dal bollettino odierno del ministero della Sanità. Il totale è salito a 20.282.833, il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti, passando da 15 a 20 milioni in 15 giorni. I casi attivi sono 3.447.133. Sono stati registrati anche altri 3.449 decessi, che portano il numero complessivo a 222.408, al terzo posto al mondo dopo Usa e Brasile, con un tasso di letalità dell’1,1 per cento. La maggior parte delle nuove infezioni, 48.621, riguarda lo Stato del Maharashtra, dove è molto diffusa la cosiddetta variante indiana (B.1.617). Seguono il Karnataka con 44.438 e il Kerala con 29.052. In tutto il Paese ieri sono stati effettuati 1.663.742 test (293.310.779 in totale). I casi risolti sono 16.613.292, con 320.289 pazienti dichiarati guariti ieri e un tasso di recupero dell’81,91 per cento. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate quasi 159 milioni di somministrazioni.(Inn)