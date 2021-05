Germania: ministro Finanze Scholz (SpD), supereremo 20 per cento a elezioni Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) otterrà un risultato superiore al 20 per cento alle elezioni del Bundestag del 26 settembre e si dimostrerà capace di guidare il prossimo governo. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Al voto per il rinnovo del parlamento federale, Scholz è il candidato della SpD a cancelliere. Gli ultimi sondaggi danno il partito al 15 per cento. (Geb)