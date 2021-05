Kosovo: ex premier Hoti risponde a Kurti, nessuna mancanza di documenti su dialogo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dopo l'incontro di mercoledì con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, Kurti ha detto di aver "riaffermato che il dialogo deve essere fondato sui principi e ben preparato". "Deve accettare la realtà e la verità, essere equo e rispondere alle questioni irrisolte, non crearne di nuove", ha aggiunto il premier kosovaro. Lajcak, da parte sua, ha scritto su Twitter che la visita di Kurti a Bruxelles "ha offerto un importante opportunità per continuare le nostre discussioni sostanziali e costruttive di marzo" nel corso della sua visita a Pristina e Belgrado. "Abbiamo discusso sui dettagli del dialogo e sulle nostre aspettative riguardo il percorso europeo del Kosovo", ha dichiarato Lajcak. Kurti ha incontrato mercoledì a Bruxelles anche il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni, quello alla Giustizia Didier Reynders, il commissario all'Agricoltura Janusz Wojciechowski, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. (segue) (Alt)