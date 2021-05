Kosovo: Covid, oltre 200 nuovi casi e 11 decessi da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo registra oggi 202 nuovi casi di Covid-19 e undici decessi dalla giornata di ieri. Lo rende noto l'Istituto di salute pubblica del Paese. Sono in totale 2.173 le vittime accertate da coronavirus in Kosovo e 105.188 hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. Al momento sono 94.174 le persone ricoverate in reparti Covid con un aumento di 646 degenti. I casi attualmente positivi sono 8.841. (segue) (Alt)