Kosovo: permesso speciale per ex leader Pdk Veseli che va a trovare il padre in ospedale

- L'ex leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli ha goduto di un permesso straordinario dal Tribunale speciale per i crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) per potere fare visita ieri al padre, che si trova ricoverato in un ospedale a Mitrovica Sud. L'ex comandante dell'Uck sconta la misura cautelari in carcere in una struttura di detenzione all'Aia in attesa di giudizio. “L'imputato resta in custodia cautelare e sotto la custodia delle Camere specialistiche. L'Eulex e la polizia del Kosovo stanno sostenendo le Camere specializzate del Kosovo", ha detto al portale di informazione "Gazeta Express" Angela Griep, portavoce del Tribunale. Un giudice del Tribunale ha confermato l'accusa contro Veseli e altri tre alti comandanti dell'Uck, l'ex presidente Hashim Thaci, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, lo scorso 26 ottobre 2020. I capi d'accusa, come confermati dal Tribunale speciale dell'Aia, indicano che crimini di guerra relativi ad arresti e detenzioni illegali o arbitrarie, trattamento crudele, tortura e omicidi, e crimini contro l'umanità relativi ad imprigionamento, altri atti disumani, tortura, omicidio, sparizioni forzate di persone e persecuzione, sono stati commessi "quantomeno" dal marzo 1998 al settembre 1999. Tali crimini sarebbero stati perpetrati dai quattro in diverse località del Kosovo, oltre che a Kukes e Cahan nel nord dell'Albania, in qualità di membri dell'Uck, "contro centinaia di civili e persone che non prendevano parte alle ostilità". (segue) (Alt)