Kosovo: Covid, mercoledì in arrivo nuovo lotto da 5 mila dosi di vaccino (2)

- Il governo del Kosovo ha approvato nelle scorse settimane l'iniziativa di negoziazione del contratto quadro del prestito del 14 agosto 2020 tra il Kosovo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sul finanziamento del progetto “Reazione d'emergenza contro il Covid-19. Il ministro delle Finanze kosovaro, Hekuran Murati, ha affermato che un prestito di 60 milioni di euro verrà utilizzato per acquistare vaccini e altre attrezzature per aiutare a combattere la pandemia. "Nell'ambito delle misure propongo l'approvazione dell'iniziativa dall'accordo esistente su un prestito di 60 milioni di euro che consentirebbe l'acquisto di vaccini e altre attrezzature", ha detto Murati durante una riunione del governo. (segue) (Alt)