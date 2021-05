Kosovo: Covid, mercoledì in arrivo nuovo lotto da 5 mila dosi di vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli insegnanti del Kosovo, questi saranno vaccinati in Albania, su richiesta del primo ministro kosovaro, Albin Kurti. Lo ha confermato il primo marzo il premier albanese, Edi Rama, durante un evento a Rogozhina, ripreso dai media kosovari. "Siamo molto orgogliosi di aiutare i medici del Kosovo", ha detto Rama. “Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, mi ha mandato un messaggio ringraziandomi e dicendo che da quando il Kosovo ha ricevuto diverse migliaia di vaccini e che i medici saranno vaccinati, vorrebbe che aiutassimo gli insegnanti. Ho detto: 'Sì, assolutamente. Forniremo ciò che è necessario e ciò che possiamo fare per vaccinare gli insegnanti del Kosovo", ha spiegato Rama. Domenica sera il Kosovo ha ricevuto il primo lotto di 24 mila vaccini Covid-19 e ha iniziato la vaccinazione degli operatori sanitari e dei gruppi vulnerabili. Le autorità hanno annunciato che nelle prossime settimane sono attesi ulteriori vaccini dal programma Covax. (segue) (Alt)