Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, possibilità di vita in comune fra serbi e albanesi (4)

- Secondo le motivazioni il monastero, che da anni è protetto da un presidio a guida italiana della Kfor (la missione Nato in Kosovo), insieme all'area circostante "continuano ad essere minacciati nella loro integrità a causa di questioni legali e istituzionali irrisolte". Durissima è stata la reazione di Pristina, che ha definito "infondate ed esagerate" le argomentazioni, e altrettanto dura è stata la replica alle autorità kosovare da parte dell'Ufficio governativo di Belgrado per il Kosovo. Il premier e la presidente del Kosovo, Albin Kurti e Vjosa Osmani, hanno parlato di un linguaggio che "porta a ritenere che il testo della candidatura non abbia seguito una linea argomentativa professionale e il suo contenuto sia stato sviato con connotazioni politiche e propagandistiche". (segue) (Seb)