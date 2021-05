Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, possibilità di vita in comune fra serbi e albanesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del governo serbo per il Kosovo ha invece ammonito sul "tentativo di Kurti e Osmani di presentare l'autoproclamato Kosovo come un'oasi di multiculturalismo e multiconfessionalismo". Secondo la parte serba proprio la libertà di culto è stata negata "quasi quotidianamente dalla profanazione degli edifici della Chiesa ortodossa serba" e dei cimiteri ortodossi in Kosovo. "Chiudere gli occhi sulla realtà e negare politicamente la situazione sul campo è un messaggio di incoraggiamento agli estremisti a continuare la pratica di attaccare i luoghi sacri serbi", sottolinea la nota ricordando che il monastero di Decani è stato attaccato quattro volte dal Duemila al 2007. Nel 2014, secondo l'Ufficio serbo per il Kosovo, sono apparsi sui muri del monastero dei graffiti riconducibili all'estremismo islamico mentre nel 2016 "quattro albanesi del Kosovo armati sono stati arrestati davanti al monastero e, come si è scoperto, due degli arrestati erano nella lista nera dei simpatizzanti dell'Isis". (segue) (Seb)