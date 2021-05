Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, possibilità di vita in comune fra serbi e albanesi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monastero di Decani è diventato in questi anni anche il simbolo di una battaglia condotta da Belgrado e Pristina all'interno della stessa Assemblea dell'Unesco. L'eredità culturale serba, rappresentata principalmente dai monasteri ortodossi medievali, è stata il "casus belli" all'interno di una discussione che doveva decidere se concedere o meno un posto al Kosovo nell'organizzazione internazionale. Il 9 novembre 2015 è stata respinta la prima richiesta di ingresso inoltrata dal Kosovo. Secondo quanto dichiarato allora dal ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, la Serbia ha ottenuto "una grande vittoria". "Non vogliamo le cose degli altri, ma solo ciò che ci appartiene. Non abbiamo voluto togliere nulla a nessuno ma solo difendere il nostro patrimonio, i nostri luoghi sacri e i nostri principi", ha detto allora Dacic. Nel 2019 il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso della Conferenza generale dell'Unesco ha dichiarato che "la tutela della pace e della stabilità nella regione dei Balcani occidentali è un fattore indispensabile per la conservazione del patrimonio culturale di ogni popolo che vi abita". Anche in quell'occasione il presidente serbo ha avvertito sui rischi che a suo avviso corre il patrimonio culturale ortodosso rappresentato dai monasteri di Decani, Pec e Gracanica situati in Kosovo. "Questa eredità culturale non è solo importante per l'identità serba ma per tutta l'Europa e per il mondo intero", ha osservato Vucic. (Seb)