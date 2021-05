Balcani: premier albanese Rama, mai approvato accordo su confini tra Kosovo e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Albania non ha stipulato alcun accordo per il tracciamento di nuovi confini tra Kosovo e Serbia. È quanto dichiarato dal primo ministro albanese Edi Rama in un post sui social, che ha smentito la notizia diffusa dal quotidiano austriaco “Der Standardt”, secondo cui lo stesso Rama avrebbe acconsentito ad una ridefinizione dei confini tra Serbia e Kosovo previsto dal cosiddetto "non paper" sui Balcani. “Che delusione vedere un giornale così rispettabile comportarsi come un diffusore di notizie false”, ha scritto Rama su Twitter, sottolineando di non aver mai “detto nulla su questo" e di non aver “approvato alcun disegno di confine lungo le linee etniche tra la Serbia e il Kosovo”. (segue) (Alt)