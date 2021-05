Balcani: premier albanese Rama, mai approvato accordo su confini tra Kosovo e Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporaneamente alla fuga di notizie sull'esistenza di questo "non paper", lo scorso 12 aprile, è stato coinvolto nella discussione anche il presidente sloveno Borut Pahor. L'esponente croato della presidenza bosniaca, Zeljko Komsic, ha infatti confermato ai giornalisti che Pahor ha chiesto, nel corso di una visita a Sarajevo il 5 marzo, che cosa ne pensassero gli esponenti della presidenza su un'eventuale divisione pacifica della Bosnia. In una conferenza stampa tenuta il 16 aprile a Lubiana, Pahor ha chiarito la propria posizione dicendo di respingere ogni idea sul cambiamento dei confini nei Balcani occidentali. Pahor ha affermato di sostenere con decisione l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, definendolo "una questione geopolitica di prima categoria" e aggiungendo di rifiutare qualsiasi idea sul cambiamento dei confini nella regione. Pahor ha inoltre affermato di non essere venuto a conoscenza di alcun documento "non paper" durante la sua ultima visita in Bosnia Erzegovina. (segue) (Alt)