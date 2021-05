Balcani: premier albanese Rama, mai approvato accordo su confini tra Kosovo e Serbia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono amico di questo Paese, della sua integrità territoriale e della sua prospettiva euro-atlantica. Sono uno dei rari leader nazionali che sottolinea chiaramente l'importanza della riconciliazione", ha detto il capo dello Stato, aggiungendo di non ritenere che un cambiamento degli attuali confini possa avvenire in modo pacifico. "In primo luogo, sostengo fortemente l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, in secondo luogo, l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali è la questione geopolitica di prima categoria. In terzo luogo, sostengo la tesi che sarebbe meglio, date le circostanze, se l'Ue decidesse di includere tutti i paesi dei Balcani occidentali in un periodo di tempo ragionevolmente breve e di adeguare la sua strategia di allargamento a questo. In quarto luogo, l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali sta diventando sempre più questione di tempo e non solo di volontà politica", ha affermato Pahor. "Quinto, l'allargamento accelerato dell'Ue ai Balcani occidentali ridurrebbe anche l'importanza di idee ingenue e pericolose sul cambiamento dei confini, che a causa delle circostanze non può avvenire in modo pacifico. Respingo tutte quelle idee sul cambiamento dei confini. In sesto luogo, un processo accelerato di inclusione dei paesi dei Balcani occidentali rafforzerebbe in modo significativo il principio di integrità territoriale dei Paesi, risolvendo i loro problemi reciproci e migliorando la stabilità della regione e dell'Europa nel suo insieme ", ha concluso il capo dello Stato sloveno. (Alt)