Usa-Cina: ambasciata a Pechino riprende emissione visti studenteschi

- L'ambasciata e i consolati degli Stati Uniti in Cina riprenderanno da oggi le attività di valutazione delle domande ed emissione dei visti per i cittadini cinesi intenzionati a studiare negli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che Washington ha sancito da ieri, 3 maggio, la riapertura condizionata dei propri confini agli studenti internazionali provenienti dalla Cina e da diversi altri Paesi del Globo. L'ambasciata e i consolati Usa in Cina avevano cancellato da 13 mesi la maggior parte degli appuntamenti per la concessione dei visti, senza fornire tempistiche per la riapertura. (segue) (Nys)