Usa-Cina: ambasciata a Pechino riprende emissione visti studenteschi (2)

- Gli Stati Uniti hanno annunciato alla fine del mese scorso la revoca delle restrizioni all'ingresso nel Paese degli studenti internazionali provenienti da Cina, Iran, Brasile, Sudafrica, Europa, Regno Unito e Irlanda intenzionati a studiare negli Usa dal prossimo autunno. Il governo non ha fornito tempistiche per la valutazione delle domande di concessione dei visti d'ingresso sospese durante la pandemia. Gli studenti internazionali con visti F-1 ed M-1 validi potranno riprendere o intraprendere programmi accademici negli Usa a partire dal primo agosto senza dover presentare una richiesta di eccezione individuale 30 giorni prima dell'inizio degli studi, secondo una nota del dipartimento di Stato Usa. Per gli studenti internazionali che intendono immatricolarsi in una università Usa a partire dal prossimo autunno resta però l'ostacolo dell'ottenimento di un visto studentesco, dati gli enormi ritardi amministrativi accumulati in un anno di chiusure di ambasciate e consolati a causa della crisi pandemica. (Nys)