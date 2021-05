Trasporto aereo: Lufthansa acquista aerei Airbus e Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha deciso di acquistare cinque aerei Airbus A350 e altrettanti Boeing 787 “Dreamliner”. Il consiglio di vigilanza ha ratificato la decisione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i nuovi aerei sostituiranno i più datati, che consumano maggiori quantità di carburante. Lufthansa dovrebbe far decollare i primi “Dreamliner” già nel prossimo inverno e gli altri entro la metà del 2022. La consegna degli A350 è, invece, prevista per il 2027 e il 2028. (Geb)