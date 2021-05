Corea del Sud: indice prezzi al consumo vicino ai massimi da quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo della Corea del Sud ha registrato l’aumento più consistente da quasi quattro anni a questa parte nel mese di aprile 2020, per effetto del forte incremento dei prezzi di beni alimentari e petroliferi. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’ente statistico nazionale oggi, 4 maggio, da cui emerge una crescente pressione inflazionistica nel Paese. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,3 per cento su base annua ad aprile, accelerando rispetto all’incremento dell’1,5 per cento del mese precedente. L’indice non registrava un incremento così marcato da agosto 2017, quando l’incremento percentuale era stato del 2,5 per cento. Paragonato al mese precedente, ad aprile l’aumento dei prezzi al consumo è stato dello 0,2 per cento. L’inflazione core, che esclude i prezzi più volatili, come quelli di beni alimentari e petrolio, è stata dell’1,1 per cento. Tra i fattori che hanno contribuito all’aumento dei prezzi, l’ente statistico di Corea cita i problemi di approvvigionamento e l’influenza aviaria. (segue) (Git)