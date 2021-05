Germania: sequestrati computer e cellulare del comandante Ksk per scandalo munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'inchiesta sul generale di brigata Markus Kreitmyar, al vertice del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk). L'ufficiale è sospettato di aver consentito ai propri sottoposti di restituire, in forma anonima e senza incorrere in punizioni, armi, munizioni ed esplosivi sottratti in assenza di autorizzazione ai depositi del reparto, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Ora, il ministero della Difesa ha comunicato che la polizia militare ha sequestrato il cellulare e il computer di servizio di Kreitmayr su mandato del tribunale di Tubinga. Entrambi i dispositivi verranno esaminati dall'Ufficio di polizia criminale del Baden-Wuerttemberg e da militari specializzati nella decrittazione dei messaggi. Kreitmayr è indagato sia dalla Procura disciplinare militare per sospetta violazione dei doveri d'ufficio sia dal tribunale di Tubinga. Lo scandalo delle munizioni è l'ultimo che ha colpito il Ksk, da anni al centro delle polemiche per gli estremisti di destra individuati nei ranghi. Al fine di epurare il Ksk dalla destra radicale, l'unità è sottoposta dalla scorsa estate a una profonda riforma e ristrutturazione. Kreitmayr avrebbe avviato la prassi delle restituzioni anonime dalla primavera precedente. La sottrazione di armi, munizioni ed esplosivi risalirebbe, invece, al 2017 e al 2018, prima che il generale assumesse il comando del Ksk. Nel corso dell'inchiesta a suo carico, Kreitmayr rimarrà al vertice del Comando forze speciali dell'esercito. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, una decisione definitiva sul futuro del Ksk, in bilico tra ristrutturazione e scioglimento con successiva ricostituzione, non verrà assunta prima di giugno prossimo. (Geb)