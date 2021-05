Usa: Covid, governatore Florida DeSantis revoca le ultime restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha revocato anche le ultime restrizioni imposte alle attività socioeconomiche in quello Stato a seguito della pandemia di coroanvirus. Il governatore ha firmato un ordine esecutivo ieri, 3 maggio, ed ha definito la sua iniziativa “la cosa giusta da fare sulla base delle evidenze scientifiche” e della disponibilità di vaccini nello Stato. DeSantis ha firmato il decreto a St Petersburg, in aggiunta a un disegno di legge approvato dalla legislatura nazionale, che dal primo luglio prossimo consentirà alla sua amministrazione di esercitare il potere ostativo sulle amministrazioni locali che intendano mantenere in vigore misure come l’obbligo di indossare le mascherine. “Credo che questa sia la cosa giusta da fare sulle base delle evidenze scientifiche. A questo punto, credo che chi afferma il contrario sia solo interessato a esercitare un controllo sulle persone. Penso che sostenere questa posizione significhi affermare che non si crede nell’efficacia dei vaccini, nei dati. Il dato di fatto, credo, è che non siamo più in presenza di uno stato di emergenza”, ha affermato il governatore. (segue) (Nys)