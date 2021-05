Usa: Covid, governatore Florida DeSantis revoca le ultime restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha proclamato lo stato di emergenza pandemica nel marzo 2020. DeSantis ha recentemente prorogato per sei mesi lo stato di emergenza, ma già il mese scorso ha revocato assieme al Texas la maggior parte delle restrizioni e delle misure di distanziamento sociale in vigore nello Stato, suscitando dure critiche da parte dell’infettivologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, e del governo federale Usa. Ciononostante, nelle scorse settimane l’abbandono di tali misure, incluso l’obbligo di indossare la mascherina, non ha fortunatamente comportato un incremento dei casi di contagio in quei due Stati Usa. (Nys)