Usa-India: incontro Blinken-Jaishankar, focus su Covid e partenariato strategico

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Londra il ministro indiano per gli Affari Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, per discutere di come affrontare la sfida Covid-19 e approfondire il partenariato strategico globale Usa-India. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno esaminato i recenti sforzi nella lotta contro la pandemia di Covid-19, inclusa l'assistenza degli Stati Uniti all'India, e hanno espresso apprezzamento per il sostegno di ciascun paese durante la crisi pandemica. Blinken ha ribadito l'importante ruolo dell'India nell’ambito della lotta al cambiamento climatico e come partner principale nell'Indo-Pacifico. I dueh hanno anche discusso delle modalità idonee ad approfondire la cooperazione nelle sedi multilaterali, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Blinken e il ministro Jaishankar attendono con impazienza la prosecuzione della cooperazione tra Stati Uniti e India sull'intera gamma di questioni bilaterali e globali”, ha concluso Price.(Nys)