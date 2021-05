Brasile: produzione di petrolio e gas naturale cresce 0,9 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La produzione di petrolio e gas naturale in Brasile è aumentata a marzo dello 0,9 per cento rispetto a febbraio, ma ha fatto registrare un calo del 4,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), precisando che sono stati prodotti 2.844 milioni di barili di petrolio al giorno. Nel caso del gas naturale, la media di 126 milioni di metri cubi al giorno è stata del 3,9 per cento inferiore rispetto a febbraio 2021, segnando tuttavia un aumento pari al 3,6 per cento rispetto a marzo dell'anno precedente. Il petrolio estratto dai 118 pozzi attivi nei bacini pre-sal ha rappresentato il 73,1 per cento della complessiva produzione nel Paese (che conta un totale di 6.472 pozzi offshore e onshore). Si tratta della maggiore percentuale mai registrata nella storia. In particolare i pozzi nei giacimenti pre-sal hanno aumentato la loro produzione del 2,4 per cento rispetto a febbraio 2021 e del 6,7 per cento rispetto a marzo 2020.