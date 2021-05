Brasile: produzione di petrolio e gas naturale cresce 0,9 per cento a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 480 pozzi offshore hanno prodotto il 96,7 per cento del petrolio e l'86,5 per cento del gas naturale del paese. Per la prima volta la produzione nel Bacino di Santos ha superato il 70 per cento della produzione nazionale, registrando la sua quota relativa maggiore nelle serie storiche e la sesta, ad oggi, in valore assoluto pari a 2,56 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno di cui 1,9 milioni di barili di petrolio e 90 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale. Secondo l'Anp, in particolare, il giacimento di Tupi (ex Lula), nel bacino pre-sale di Santos, si è confermato il maggior produttore nazionale, partecipando con 862 milioni di barili di petrolio e 40,2 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. Inoltre, i campi gestiti da dalla compagnia energetica statale Petrobras sono stati responsabili del 94,5 per cento del petrolio e del gas naturale prodotti in Brasile. (Brb)