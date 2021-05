Covid: Argentina ha avviato colloqui con Regno Unito, Cina e Israele su produzione locale vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha avviato colloqui con Regno Unito, Cina e Israele per una possibile partecipazione alla fase di ricerca e alla catena di produzione di vaccini anti-Covid. Secondo quanto riferisce una nota ufficiale, il ministro della Salute, Carla Vizzotti, e il consigliere presidenziale Cecilia Nicolini, hanno tenuto a Buenos Aires una prima riunione con l'ambasciatore britannico, Mark Kent, per sbloccare la spedizione di vaccini Oxford-AstraZeneca già acquisiti dal governo e per proporre che l'Argentina, che già produce localmente il principio attivo del vaccino attraverso il laboratorio MabXience, possa iniziare anche a immagazzinare il farmaco. L'ambasciatore Kent, segnala la nota, ha inoltrato la richiesta di Buenos Aires ed i colloqui proseguiranno a partire da ora a livello governativo. I due funzionari argentini hanno tenuto due incontri virtuali anche con autorità e imprenditori di Cina e Israele per avviare formalmente i colloqui sulla possibile partecipazione argentina alla catena di produzione del vaccino contro il coronavirus. (segue) (Abu)