El Salvador: Ue segue "con preoccupazione" eventi che "mettono in discussione stato di diritto"

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha affermato di seguire "con preoccupazione" gli ultimi eventi nella Repubblica di El Salvador, che "mettono in discussione il funzionamento dello Stato di diritto e separazione dei poteri". Lo ha scritto lo stesso Borrell sul suo profilo Twitter commentando la decisione con cui il nuovo parlamento del Salvador, fedele al presidente Nayib Bukele, ha rimosso dal loro incarico procuratore generale e giudici costituzionali. "La sicurezza giuridica e fisica dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni deve essere pienamente garantita", ha sottolineato Borrell. Successivamente, l'Ufficio Affari Esteri dell'Ue ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che questi ultimi episodi "violano lo stato di diritto e la separazione dei poteri" in El Salvador e ha sollecitato che "i diritti legali e l'integrità fisica dei magistrati siano garantiti in ogni momento". In precedenza anche un gruppo di 26 organizzazioni civili ha condannato la decisione del parlamento, affermando che "esiste una sola Costituzione" e pertanto "le azioni dei deputati non sono valide". Lo riferisce il quotidiano "La Prensa Grafica" riportando la posizione dei movimenti di opposizione al governo di Bukele secondo cui l'azione del parlamento rappresenta un "attacco al diritto di tutti i salvadoregni alla giustizia indipendente". In questo senso, hanno affermato che "la copertura legale dei licenziamenti è una rozza simulazione che non regge la minima analisi di coerenza"(Beb)