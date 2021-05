Usa-Giappone: incontro Blinken-Motegi, "ferma opposizione" a unilateralismo cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro a Londra, Blinken e Motegi hanno riaffermato l’importanza dell’alleanza tra i due Paesi “per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità nell’Indo-Pacifico e nel mondo”. Lo si apprende da una nota del dipartimento di Stato, secondo cui i due hanno anche sottolineato la necessità di una cooperazione bilaterale contro le minacce globali come il Covid-19 e i cambiamenti climatici e per la promozione di un ordine internazionale libero e basato su regole condivise. Inoltre, Blinken e Motegi hanno condiviso la preoccupazione per il programma nucleare e per quello balistico della Corea del Nord, confermando il comune impegno per la denuclearizzazione della Penisola coreana attraverso la cooperazione trilaterale con la Corea del Sud. Il segretario di Stato ha anche ribadito l’impegno degli Stati Uniti per la risoluzione della crisi in Myanmar, Paese che va “riportato sul percorso democratico”. (Git)