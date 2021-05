Giappone: ex premier Abe sostiene rielezione di Suga a presidente dell'Ldp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe ha sostenuto pubblicamente la rielezione del proprio successore, Yoshihide Suga, a presidente del Partito liberaldemocratico (Ldp), storica formazione politica conservatrice del Giappone e principale partito attualmente al governo nel Paese. Intervistato dall'emittente "Fuji TV", Abe ha dichiarato: "Avrebbe senso scegliere un nuovo presidente dopo un solo anno? E' naturale che Suga stia al suo posto. Credo che i membri del partito di affideranno al buon senso", ha dichiarato l'ex premier. Il sostegno di Abe, che in molti ritengono tornerà ad assumere la guida dell'Ldp e forse la premiership in futuro, potrebbe essere cruciale per la riconferma di Suga a leader del partito, dopo la batosta elettorale subita alle elezioni suppletive per la Dieta il mese scorso, e nonostante il calo costante dei consensi al primo ministro in carica, impegnato nella difficile sfida della gestione della pandemia. Suga ha assunto la guida del governo giapponese e del partito liberaldemocratico alla fine dello scorso anno, quando Abe ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni per ragioni di salute. Il prossimo settembre giungerà a naturale scadenza il mandato di presidente del Partito liberaldemocratico, che dovrà organizzare nuove elezioni per la leadership. (segue) (Git)