Giappone: ex premier Abe sostiene rielezione di Suga a presidente dell'Ldp (2)

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone ha perso tutti e tre i seggi parlamentari interessati dalle elezioni suppletive tenutesi lo scorso 25 aprile. La sconfitta elettorale appare una conseguenza diretta dello scarso consenso goduto dal primo ministro Yoshihide Suga, il cui futuro di leader appare in bilico: il premier rischia un voto di sfiducia da parte delle opposizioni, e sta soppesando la convocazione di elezioni generali il prossimo autunno. Le elezioni sono state le prime di carattere nazionale dall'insediamento di Suga, a settembre 2020, e riflettono l'insoddisfazione degli elettori giapponesi per la gestione della pandemia di coronavirus e per gli scandali che hanno interessato parlamentari e funzionari pubblici, rendendo vacanti due dei seggi parlamentari assegnati ieri. I candidati sostenuti dal Partito costituzionale democratico del Giappone, la principale forza di opposizione progressista del Paese, hanno vinto le elezioni per due seggi della Camera dei Consiglieri della Dieta (Camera alta) a Hiroshima e nell'Hokkaido, e un seggio della Camera bassa a Nagano. (segue) (Git)