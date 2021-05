Giappone-Usa: Fukushima, ministero Difesa temeva assunzione controllo Usa della crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Forza di autodifesa (le Forze armate giapponesi) è un simbolo di sovranità. Volevamo evitare una relazione nella quale gli Stati Uniti avessero assunto il controllo, e il Giappone fosse ridotto a comprimario", ha dichiarato il funzionario. Il 18 aprile 2011, in risposta al disastro di Fukushima, le Forze armate Usa comunicarono l'istituzione di una forza di supporto congiunta, composta da Esercito, Marina, Aviazione e Marine degli Stati Uniti sotto il controllo del Comando del Pacifico. Il 24 marzo la forza di supporto avviò ufficialmente le operazioni in territorio giapponese. "Iniziavamo a pensare di poter lavorare bene con gli Usa, perciò la comunicazione (della forza di supporto congiunta) ci prese alla sprovvista", ha dichiarato Okiri. Secondo le testimonianze raccolte da "Kyodo", però, la frustrazione cresceva anche da parte Usa, per quella che era percepita come una carenza di trasparenza da parte del Giappone in merito all'entità del disastro nucleare. La gestione della crisi da parte dell'esecutivo di allora, guidato dal Partito democratico giapponese, è stato oggetto di pesanti critiche anche sul piano domestico, ed ha contribuito negli anni successivi alla crisi irreversibili del Partito, che è poi confluito nel Partito costituzionale democratico del Giappone. (Git)