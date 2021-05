Usa: segretario Difesa Austin presenzierà al Dialogo di Shangri-La a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, parteciperà all'annuale Dialogo di Shangri-La sulla difesa, in programma il 4 e 5 giugno prossimi a Singapore, e illustrerà ai Paesi dell'Asia-Pacifico la strategia degli Stati Uniti in quella macroregione. Lo riferisce una nota pubblicata dal dipartimento della Difesa Usa oggi, 4 maggio. L'organizzatore dell'evento, l'International Institute of International Studies (Iiss) - un think tank con sede a Londra - ha evidenziato in una nota che la presenza di Austin al Dialogo costituirà anche la prima visita ufficiale del segretario nel Sud-est asiatico. Oltre a intervenire sul palco del Dialogo, Austin terrà probabilmente incontro bilaterali e multilaterali a margine dell'evento. Il Dialogo di Shangri-La, ospitato dallo storico albergo omonimo di Singapore, è stato inaugurato nel 2002 come foro di dialogo inter-governativo sulla sicurezza, e vi prendono parte rappresentanti di almeno 28 Paesi dell'Asia-Pacifico. Lo scorso anno l'evento è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus, ma quest'anno riprenderà con incontri in presenza di alti funzionari della difesa e politici da tutto il mondo. Il segretario Austin ha scritto sul proprio profilo Twitter che l'evento sarà una "grande opportunità" per discutere le sfide strategiche nell'Indo-Pacifico. (Nys)