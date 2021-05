Colombia: ministro Difesa, gruppi armati illegali dietro violenze proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese proseguono le proteste contro il governo di Ivan Duque nonostante la decisione del capo dello stato di ritirare il progetto di riforma tributaria, che la scorsa settimana ha portato in strada migliaia di persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador” a Calì, capitale del dipartimento Valle del Cauca, oggi scenderanno in strada organizzazioni sociali, studenti, sindacati, comunità indigene e leader di settore, che hanno annunciato uno sciopero indefinito. “Riconosciamo di aver vinto una prima battaglia contro la decisione del governo di ritirare la riforma fiscale, ma non avremo vinto la guerra fino a quando non verrà ritirato l'intero pacchetto Duque che include la riforma del lavoro, la riforma sanitaria,la riforma delle pensioni e non verrà resa giustizia alle persone uccise, ferite e catturate in questo arduo lavoro di mobilitazione”, si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori e ripreso dal quotidiano. Gli organizzatori condannano le violenze di polizia ed esercito e denunciano la morte di 16 persone nella sola città di Calì, 147 feriti, cinque sparizioni, 234 feriti, oltre allo stupro di una donna da parte delle unità antisommossa (Esmad). Il sindaco di Calì, Jorge Iván Ospina, ha annunciato che verrà istituita una commissione mista per chiarire la dinamica degli eventi in cui si sono verificati i decessi. Il numero delle vittime e degli arresti non è stato per il momenti confermato dalle autorità colombiane. (segue) (Mec)